Roma - Feyenoord, domani la finale: 40mila già a Tirana, molti senza biglietto. Mkhitaryan e Zaniolo in dubbio (Di martedì 24 maggio 2022) Tirana, capitale d'Italia. Da oggi fino a domani sera . E' qui che il nostro calcio può vincere una coppa europea dopo 12 anni di attesa. E' qui che la grande onda del tifo Romanista ha ricoperto d'... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022), capitale d'Italia. Da oggi fino asera . E' qui che il nostro calcio può vincere una coppa europea dopo 12 anni di attesa. E' qui che la grande onda del tifonista ha ricoperto d'...

