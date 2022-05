Roma-Feyenoord domani in tv in chiaro? Canale, orario e streaming finale Conference League 2021/2022 (Di martedì 24 maggio 2022) domani, mercoledì alle 21:00, la Roma di Josè Mourinho sfiderà il Feyenoord in finale di Conference League nella cornice dell’Arena Kombetare di Tirana. Dopo aver battuto Leicester e Marsiglia in semifinale, le due squadre sono pronte a contendersi la prima edizione del nuovo trofeo. Dopo aver vinto due volte la Champions League e l’Europa League, José Mourinho ha l’occasione di vincere la terza importante competizione UEFA per club: sarebbe il primo allenatore a riuscire nell’impresa. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e Dazn, ma anche in chiaro su TV8 oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022), mercoledì alle 21:00, ladi Josè Mourinho sfiderà ilindinella cornice dell’Arena Kombetare di Tirana. Dopo aver battuto Leicester e Marsiglia in semi, le due squadre sono pronte a contendersi la prima edizione del nuovo trofeo. Dopo aver vinto due volte la Championse l’Europa, José Mourinho ha l’occasione di vincere la terza importante competizione UEFA per club: sarebbe il primo allenatore a riuscire nell’impresa. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e Dazn, ma anche insu TV8 oltre che insu NOW e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei ...

