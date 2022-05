(Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Citazione diretta aper ilno ‘’, noto per murales e tag sparsi per la Capitale. La procura digli contesta il danneggiamento per oltre trentasei graffiti “perché imbrattava e danneggiava strutture e infrastrutture pubbliche di interesse storico artistico del Comune di”. Tra quelle citate nel capo di imputazione l’Archivio centrale di Stato, la banchina del Tevere di Porta Portese, l’Arco dei Quattro Venti a Villa Pamphili e Parco degli Acquedotti. A Lorenzo Perris, in arte ‘’, la pm Gianfederica Dito contesta anche l’accusa di ricettazione per due estintori poi risultati rubati.era stato denunciato nel novembre 2020 dagli agenti del Nad, il Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia di ...

Advertising

StraNotizie : Roma, a giudizio writer Geco - italiaserait : Roma, a giudizio writer Geco - fisco24_info : Roma, a giudizio writer Geco: (Adnkronos) - Campidoglio chiede di costituirsi parte civile - LocalPage3 : Roma, a giudizio writer Geco - lifestyleblogit : Roma, a giudizio writer Geco - -

Adnkronos

... docente di Diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano e alla Lumsa di, ... Diffidare e sospendere ildi fronte a contenuti sensazionali ma non supportati da elementi di ...... daa Palermo, hanno ricordato - compresi gli ipocriti che quando era in vita lo avevano combattuto - come un "lottatore", quello che aveva portato aed era riuscito a far condannare, ... Roma, a giudizio writer Geco Citazione diretta a giudizio per il writer romano “Geco” , noto per murales e tag sparsi per la Capitale. La procura di Roma gli contesta il danneggiamento per oltre ...Processo per il writer romano Lorenzo Perris, noto come 'Geco', le cui scritte da anni compaiono in più parti di Roma. Per lui la Procura ha disposto la citazione diretta a giudizio per l'accusa di da ...