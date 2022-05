Roland Garros, terza giornata: Sinner e Sonego in campo da favoriti, Musetti e Zeppieri a caccia dell’impresa (Di martedì 24 maggio 2022) terza e ultima giornata di primi turni al Roland Garros, dove i giocatori rimasti in corsa diventano sempre meno. Archiviato un lunedì uggioso che non ha portato grande fortuna agli italiani ma che ha visto l’esordio di Novak Djokovic e Rafa Nadal, è tempo di concentrarsi su martedì 24 maggio, un giorno ricco di grande tennis con ben sette tennisti azzurri impegnati. Andiamo a scoprire cosa aspettarci. Le luci dei riflettori sono puntate ovviamente su Jannik Sinner, reduce dai quarti di finale al Foro Italico e chiamato a confermarsi. Il tabellone gli sorride, ma le partite vanno vinte, anche le più facili, come ad esempio quella di primo turno. Sulla carta il qualificato Fratangelo non dovrebbe creargli alcun problema, tanto che i bookmakers pagano una vittoria dell’americano addirittura otto volte ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022)e ultimadi primi turni al, dove i giocatori rimasti in corsa diventano sempre meno. Archiviato un lunedì uggioso che non ha portato grande fortuna agli italiani ma che ha visto l’esordio di Novak Djokovic e Rafa Nadal, è tempo di concentrarsi su martedì 24 maggio, un giorno ricco di grande tennis con ben sette tennisti azzurri impegnati. Andiamo a scoprire cosa aspettarci. Le luci dei riflettori sono puntate ovviamente su Jannik, reduce dai quarti di finale al Foro Italico e chiamato a confermarsi. Il tabellone gli sorride, ma le partite vanno vinte, anche le più facili, come ad esempio quella di primo turno. Sulla carta il qualificato Fratangelo non dovrebbe creargli alcun problema, tanto che i bookmakers pagano una vittoria dell’americano addirittura otto volte ...

