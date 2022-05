(Di martedì 24 maggio 2022) Dopo il decesso di Samanta Migliore, la 35enne originaria del napoletano, avvenuta in seguito ad un trattamento estetico al seno fatto in casa a Maranello, i militari del Nas hanno effettuato una maxi operazione di controlli in diversi centriin tutta Italia. Centriin tutta Italia Su 800 centri ispezionati, 110 sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Teleclubitalia.it

... seguito da filler con acido ialuronico,laser, peeling, biorivitalizzazione. Si stima ... si assiste al parallelo aumento di iniezioni,e operazioni eseguite in strutture illegali, ...... Botox under18, il divieto dell'Inghilterra ai 'Baby'. E in Italia › Botox: tutta ... Perché 'Si tratta diiniettivi veloci e versatili , che se effettuati con continuità e ... “Ritocchi” e trattamenti estetici nel centro abusivo: blitz dei Nas nel casertano Secondo alcune indiscrezioni trapelate da un medico sui social, sull’Isola ci sarebbe un chirurgo che aiuta i naufraghi con i “ritocchini”.La dottoressa Dvora Ancona, conosciuta per essere stata ospite in svariate trasmissione di Barbara D'Urso, ha lanciato delle dure accuse su "L'isola dei famosi".