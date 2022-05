Rita Rusic | sfilata ultra seducente | ma lo spacco della gonna è troppo – VIDEO

(Di martedì 24 maggio 2022)non perde occasione di mettere in mostra il suo fascino senza tempo, la produttrice cinematografica in un brevedai dettagli prorompenti Intramontabile, non ci sono davvero altre… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ParliamoDiNews : Rita Rusic a Oggi è un altro giorno: `Cecchi Gori era un po` ossessivo` #Gossipitaliano #gossipUSA… - redazionerumors : Oggi è un altro giorno, Rita Rusic tra passato e presente: “Cristiano? Mi rende felice. Cecchi Gori era un po’ osse… - ParliamoDiNews : VITTORIO CECCHI GORI, EX MARITO RITA RUSIC/ `È stato molto geloso con me e...` #RitaRusic #VittorioCecchiGori… - altrogiornorai1 : Vita spericolata ?? Rita Rusic canta #Vasco Rossi a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #24maggio - altrogiornorai1 : RT @8antonio8989: Comunque Rita Rusic pazzesca sempre #oggièunaltrogiorno -

Il Sussidiario.net

Oggi è un altro giorno,e il gossip sul fidanzato Cristiano Di Luzio: "Non temo il giudizio" Nella puntata di oggi del programma di Serena Bortone , l'attrice e produttrice ha concesso una lunga intervista in cui ...... L'attrice racconta nel salotto di Rai1 gli inizi della sua storia d'amore: 'Nata naturalmente'ospite di Serena Bortone ha raccontato come è iniziata la sua storia d'amore con il modello: ... Rita Rusic “Leonardo Pieraccioni figlio artistico”/ “Fedez Doveva capire prima che…” Rita Rusic, l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori racconta aneddoti e retroscena della sua vita privata e carriera come produttrice cinematografica, nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro ...Rita Rusic con chi è fidanzata La bella attrice e produttrice è fidanzata con Cristiano Di Luzio, imprenditore e modello di 31 anni ...