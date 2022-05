Ripescaggio Italia, Christillin: «Mancini ha sbagliato, non conta il ranking» (Di martedì 24 maggio 2022) Il membro della FIFA Evelina Christillin ha risposto ospite alla Rai alle parole di Mancini sul possibile Ripescaggio dell’Italia ai Mondiali Il membro della FIFA Evelina Christillin ha risposto ospite alla Rai alle parole di Mancini sul possibile Ripescaggio dell’Italia ai Mondiali. Le sue dichiarazioni: «Ripescaggio? Non vorrei far arrabbiare Mancini, ma non c’è possibilità che questo accada. Se si dovesse ritirare qualche squadra Europea allora sì vale il ranking altrimenti non possiamo farci nulla» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Il membro della FIFA Evelinaha risposto ospite alla Rai alle parole disul possibiledell’ai Mondiali Il membro della FIFA Evelinaha risposto ospite alla Rai alle parole disul possibiledell’ai Mondiali. Le sue dichiarazioni: «? Non vorrei far arrabbiare, ma non c’è possibilità che questo accada. Se si dovesse ritirare qualche squadra Europea allora sì vale ilaltrimenti non possiamo farci nulla» L'articolo proviene da Calcio News 24.

