Rimini | il Comune contro la nuova normativa Peep | ' Peggiorativa'

Advertising

CorriereRomagna : Rimini, crisi Ucraina e nuove norme Peep, il Comune: 'Penalizzati i residenti' - - comunerimini : Nuovo appuntamento con la rassegna “Libri da queste parti”: mercoledì 25 maggio, alle 18, nella corte di palazzo Ga… - comunerimini : Centri estivi 2022 al via. Sarà possibile fare domanda dal 25 maggio al 9 giugno. L’avviso è stato pubblicato quest… - comunerimini : Dal 26 maggio la Fiera di #Rimini sarà il palco di eventi sportivi internazionali di #trampolinoelastico: gare atte… - comunerimini : ?? Inaugurato questa mattina, lunedì 23 maggio, dai ragazzi del liceo Giulio Cesare – Manara Valgimigli il nuovo 'Mu… -

CorriereRomagna

Ultimi Articoli In dl Ucraina spunta la beffa ai Peep, l'ira deldiRegione, PD: 'Il governo sostenga il settore della pesca' Caro Rc Auto,batte tutte le Province in Regione ...... festa a Rivazzurra per i 100 anni del bersagliere Gentili Coriano, Progettodifende Ugolini: 'Sempre a prova di legge' In dl Ucraina spunta la beffa ai Peep, l'ira deldi... Rimini, crisi Ucraina e nuove norme Peep, il Comune: "Penalizzati i residenti" Appello di Palazzo Garampi a politici e parlamentari: "Norma peggiorativa per i cittadini, rimediare a ingiustizia" ...“Se il diavolo si nasconde nei dettagli- è la dichiarazione dell’Amministrazione comunale di Rimini- in questo caso si cela in un emendamento sulla legge per l’emergenza ucraina (sic)" ...