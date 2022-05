(Di martedì 24 maggio 2022) commenta Per due volte hato un'assunzione a tempo indeterminato: per questo unadiha perso ilall'dimensile di 300 euro dadel, ...

Advertising

repubblica : Cassazione, figlia 22enne rifiuta due lavori: stop all'assegno di papà - GiulianoPennad1 : RT @il_piccolo: Gorizia, figlia 22enne rifiuta due lavori: stop all’assegno di mantenimento paterno - il_piccolo : Gorizia, figlia 22enne rifiuta due lavori: stop all’assegno di mantenimento paterno - VittorioSantor : @bartalo71 Per me è già il passato. Ma lo è da almeno 3 anni. L'incongruenza è giurare amore eterno, incondizionato… - MediasetTgcom24 : Rifiuta due lavori: 22enne di Gorizia perde il diritto all'assegno di mantenimento da parte del padre… -

commenta Pervolte ha rifiutato un'assunzione a tempo indeterminato: per questo una 22enne di Gorizia ha perso il diritto all'assegno di mantenimento mensile di 300 euro da parte del padre, separato dalla ...GORIZIA - Pervolte 'Adele', figlia 22enne di una coppia divorziat a di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità e non amante degli studi oltre che priva di aspirazioni professionali, ha detto no a ...Non amante degli studi oltre che priva di aspirazioni professionali, ha detto 'no' a un contratto di lavoro a tempo determinato ...Sono quasi 9 milioni gli elettori chiamati al voto alle elezioni che si terranno domenica 12 giugno in 978 Comuni, di cui 26 capoluoghi di provincia e 4 di regione. Prima che scatti il divieto di pubb ...