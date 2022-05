Ricky Martin protagonista della nuova serie Apple Tv+ Mrs American Pie | la trama e il cast

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 maggio 2022) Sarà la star del pop latinoa guidare ilprossima scommessa diTV+, laMrs.Pie: a rivelarlo è Deadline, che anticipa anche alcuni dettagli sullae gli altri interpreti.reciterà in Mrs.Pie nel ruolo di Robert:maschile, il cantautore portoricano è l’ultimo ad essersi aggiunto a unche include Kristen Wiig, Alison Janney e Laura Dern, per laprodotta e sviluppata dalla stessa Dern con Jayme Lemons tramite la loro casa di produzione Jaywalker Pictures. Decisamente una svolta importante per ...