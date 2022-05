(Di martedì 24 maggio 2022) PESAROe oltraggio suinei confronti del, c'è la prima condanna per uno degli '' citati in giudizio dal Comune: si tratta di Agostino Cicciarello, 57 anni, accusato di ...

Advertising

corriereadriatico.it

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO 'sei uncon il ghigno malefico'. E il Comune...E ancora rivolto a: 'Sindaco codardo, vieni da solo dove vuoi con me o manda uno dei tuoi ... Sei solo undal ghigno malefico, votato da una massa di idioti non in grado di intendere e di ... «Ricci joker malefico»: gli insulti sui social costano cari all'hater del sindaco. I danni andranno in beneficenza In una sala gremita della sede del Rotary Lugo, presso l’Hotel Ala d’Oro, al cospetto delle principali autorità forensi della provincia di Ravenna e del ...