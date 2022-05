Reddito di cittadinanza, Renzi lancia raccolta firme per abolirlo (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Dal 15 giugno Italia Viva raccoglierà le firme per abolire il Reddito di cittadinanza. In un post sui social Matteo Renzi scrive: “Vogliamo abolire il Reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani. Ne parliamo stasera al Talent Garden di Roma e su Radio Leopolda”. “Nonostante la pandemia, la guerra e la crisi energetica, Italia Viva lancia una raccolta firme per togliere il Reddito di cittadinanza ai poveri. I milionari non si toccano, ma chi prende 700 euro al mese va stangato. Il solito Robin Hood al contrario. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Dal 15 giugno Italia Viva raccoglierà leper abolire ildi. In un post sui social Matteoscrive: “Vogliamo abolire ildie come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà laufficiale di. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani. Ne parliamo stasera al Talent Garden di Roma e su Radio Leopolda”. “Nonostante la pandemia, la guerra e la crisi energetica, Italia Vivaunaper togliere ildiai poveri. I milionari non si toccano, ma chi prende 700 euro al mese va stangato. Il solito Robin Hood al contrario. Il ...

Advertising

matteorenzi : Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale… - fattoquotidiano : La7, Santanché insulta un percettore del reddito di cittadinanza: “Lei, bello paffuto, prende soldi senza lavorare…… - Mov5Stelle : Chiedono l'abolizione del Reddito di Cittadinanza, nonostante il Governo abbia messo un miliardo in più per questa… - romi_andrio : RT @elio_vito: Renzi annuncia, di nuovo, che raccoglierà le firme per abolire il reddito di cittadinanza. Non è un riformista ma un populis… - VISCONTIMARINA : RT @fattoquotidiano: La7, Santanché insulta un percettore del reddito di cittadinanza: “Lei, bello paffuto, prende soldi senza lavorare…”.… -