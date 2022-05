Reddito di cittadinanza, Matteo Renzi: “Al lavoro per abolirlo” (Di martedì 24 maggio 2022) Il Reddito di cittadinanza è un aiuto economico che fa tanto discutere. Da una parte il Movimento 5 Stelle, lo sostiene fermamente e lo considera “un sostentamento economico essenziale a chi non ha nulla”. Dall’altra parte, Italia Viva si scaglia contro questo provvedimento. Secondo Matteo Renzi non incentiva il lavoro e non aiuta veramente il popolo italiano. L’ex premier ha dunque intrapreso la battaglia per abolirlo. Addio al Reddito di cittadinanza? Matteo Renzi ha intrapreso una nuova battaglia politica: quella contro il Reddito di cittadinanza. Il leader di Italia Viva ha dunque annunciato la novità sui social. “Vogliamo abolire il Reddito di ... Leggi su tvzap (Di martedì 24 maggio 2022) Ildiè un aiuto economico che fa tanto discutere. Da una parte il Movimento 5 Stelle, lo sostiene fermamente e lo considera “un sostentamento economico essenziale a chi non ha nulla”. Dall’altra parte, Italia Viva si scaglia contro questo provvedimento. Secondonon incentiva ile non aiuta veramente il popolo italiano. L’ex premier ha dunque intrapreso la battaglia per. Addio aldiha intrapreso una nuova battaglia politica: quella contro ildi. Il leader di Italia Viva ha dunque annunciato la novità sui social. “Vogliamo abolire ildi ...

Advertising

matteorenzi : Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale… - fattoquotidiano : La7, Santanché insulta un percettore del reddito di cittadinanza: “Lei, bello paffuto, prende soldi senza lavorare…… - Mov5Stelle : Chiedono l'abolizione del Reddito di Cittadinanza, nonostante il Governo abbia messo un miliardo in più per questa… - alfredotec6 : RT @petergomezblog: Reddito di cittadinanza, continuano i tagli agli invalidi. E sull’assegno unico c’è la beffa: per averlo serve un modul… - mpiacenonaver1 : RT @Falcex11: Tutta la destra compatta contro il reddito di cittadinanza. Fate pagare le concessioni come Cristo comanda a quelle mmerde di… -