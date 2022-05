Reddito di Cittadinanza maggio 2022, nessuna ricarica anticipata (Di martedì 24 maggio 2022) Nessun anticipo di soldi per questo mese di maggio per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. È stata dunque smentita la notizia e come spiega l’Inps, la ricarica sarà erogata il 27, data ordinaria dei pagamenti. Insieme alla ricarica ordinaria dovrebbe arrivare anche il pagamento dell’Assegno Unico Universale. Dopo il caos dei mesi precedenti, a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 24 maggio 2022) Nessun anticipo di soldi per questo mese diper i beneficiari deldi. È stata dunque smentita la notizia e come spiega l’Inps, lasarà erogata il 27, data ordinaria dei pagamenti. Insieme allaordinaria dovrebbe arrivare anche il pagamento dell’Assegno Unico Universale. Dopo il caos dei mesi precedenti, a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

