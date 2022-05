Reddito di cittadinanza, Fantinati (M5S) a iNews24: “Abolirlo è un passo indietro, ma siamo aperti a migliorarlo” (Di martedì 24 maggio 2022) “Visto il seguito dei suoi elettori, Renzi dovrebbe farsi qualche domanda. Quando era al Governo avrebbe potuto attuare il Reddito di cittadinanza e non l’ha fatto“. Ai microfoni di iNews24, Mattia Fantinati, deputato del Movimento 5 Stelle, sulla raccolta firme promossa da Italia Viva a partire dal 15 giugno per abolire il rdc. “Il Reddito L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 maggio 2022) “Visto il seguito dei suoi elettori, Renzi dovrebbe farsi qualche domanda. Quando era al Governo avrebbe potuto attuare ildie non l’ha fatto“. Ai microfoni di, Mattia, deputato del Movimento 5 Stelle, sulla raccolta firme promossa da Italia Viva a partire dal 15 giugno per abolire il rdc. “IlL'articolo proviene da.it.

