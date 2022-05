Reddito di cittadinanza, Conte: “Meloni e Renzi Robin Hood al contrario” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Giuseppe Conte difende a spada tratta il Reddito di cittadinanza, con un lungo post su Facebook in cui mette nel mirino due detrattori della misura fortemente voluta dal M5S, Giorgia Meloni e Matteo Renzi. “Al peggio non c’è mai limite – scrive -. Non solo non si interessano delle persone in difficoltà, ora le umiliano anche. Santanchè, compagna di partito di Giorgia Meloni, va in tv a puntare il dito contro un ex imprenditore in situazione di difficoltà, che percepisce il Reddito di cittadinanza. Lo umilia pubblicamente accusandolo di non essere un esempio dignitoso per i suoi figli e intimandolo di andare a lavorare perché è “robusto” e “paffuto”. Nessuna attenzione verso la sofferenza, nessun senso di umanità. Un piano ben preciso, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Giuseppedifende a spada tratta ildi, con un lungo post su Facebook in cui mette nel mirino due detrattori della misura fortemente voluta dal M5S, Giorgiae Matteo. “Al peggio non c’è mai limite – scrive -. Non solo non si interessano delle persone in difficoltà, ora le umiliano anche. Santanchè, compagna di partito di Giorgia, va in tv a puntare il dito contro un ex imprenditore in situazione di difficoltà, che percepisce ildi. Lo umilia pubblicamente accusandolo di non essere un esempio dignitoso per i suoi figli e intimandolo di andare a lavorare perché è “robusto” e “paffuto”. Nessuna attenzione verso la sofferenza, nessun senso di umanità. Un piano ben preciso, ...

matteorenzi : Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale… - fattoquotidiano : La7, Santanché insulta un percettore del reddito di cittadinanza: “Lei, bello paffuto, prende soldi senza lavorare…… - Mov5Stelle : Chiedono l'abolizione del Reddito di Cittadinanza, nonostante il Governo abbia messo un miliardo in più per questa… - romi_andrio : RT @elio_vito: Renzi annuncia, di nuovo, che raccoglierà le firme per abolire il reddito di cittadinanza. Non è un riformista ma un populis… - VISCONTIMARINA : RT @fattoquotidiano: La7, Santanché insulta un percettore del reddito di cittadinanza: “Lei, bello paffuto, prende soldi senza lavorare…”.… -