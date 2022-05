Recensione Deadcraft | preparatevi a sopravvivere

Leggi su tuttotek

(Di martedì 24 maggio 2022) Scopriamo insieme in questal’apocalisse zombie alla quale ci toccheràinChe la tematica di un mondo post apocalittico negli ultimi anni abbia guadagnato una grande popolarità, non è certo un mistero. Numerose sono infatti le opere di successo che hanno deciso di pescare a piene mani da questo genere, declinandolo in diverse accezioni. Ce n’è per tutti i gusti: dall’apocalisse post guerra nucleare, raccontata in serie come Fallout (a questo link il nostro parere su Fallout 76) e Metro (qui la nostradi Metro Exodus), per giungere ad un mondo in cui la società umana crolla sotto la minaccia di un’orda di morti viventi., il titolo trattato nelladi oggi, sceglie di ispirarsi proprio a quest’ultimo filone, mettendo in ...