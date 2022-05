Real Madrid | sfumato Mbappé | il prossimo obiettivo è Tchouameni del Monaco

(Di martedì 24 maggio 2022) Dopo che Mbappè ha infranto i sogni del, rimanendo al Psg, gli occhi dei Blancos rimangono in Francia, e guardano direttamente ad Aurelien, 22enne centrocampista del. Secondo quanto riportato da RMC Sport, ci sarebbe anche già un accordo: 80 milioni di euro più bonus per il cartellino e contratto quinquennale per il ragazzo. Su di lui ci sarebbero anche Liverpool e Psg, ma Florentino Perez avrebbe già battuto la conferenza. SportFace.

