Rdc: Conte, 'Meloni e Renzi Robin Hood al contrario, forti con i deboli' (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Giuseppe Conte difende a spada tratta il reddito di cittadinanza, con un lungo post su Facebook in cui mette nel mirino due detrattori della misura fortemente voluta dal M5S, Giorgia Meloni e Matteo Renzi. "Al peggio non c'è mai limite - scrive -. Non solo non si interessano delle persone in difficoltà, ora le umiliano anche. Santanchè, compagna di partito di Giorgia Meloni, va in tv a puntare il dito contro un ex imprenditore in situazione di difficoltà, che percepisce il reddito di cittadinanza. Lo umilia pubblicamente accusandolo di non essere un esempio dignitoso per i suoi figli e intimandolo di andare a lavorare perché è "robusto" e "paffuto". Nessuna attenzione verso la sofferenza, nessun senso di umanità. Un piano ben preciso, quello degli esponenti di Fratelli d'Italia: togliere a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Giuseppedifende a spada tratta il reddito di cittadinanza, con un lungo post su Facebook in cui mette nel mirino due detrattori della misura fortemente voluta dal M5S, Giorgiae Matteo. "Al peggio non c'è mai limite - scrive -. Non solo non si interessano delle persone in difficoltà, ora le umiliano anche. Santanchè, compagna di partito di Giorgia, va in tv a puntare il dito contro un ex imprenditore in situazione di difficoltà, che percepisce il reddito di cittadinanza. Lo umilia pubblicamente accusandolo di non essere un esempio dignitoso per i suoi figli e intimandolo di andare a lavorare perché è "robusto" e "paffuto". Nessuna attenzione verso la sofferenza, nessun senso di umanità. Un piano ben preciso, quello degli esponenti di Fratelli d'Italia: togliere a ...

