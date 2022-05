Rai sport: “Napoli, offerti 3,5milioni a Koulibaly. La controproposta del difensore” (Di martedì 24 maggio 2022) Napoli, offerti a Koulibaly 3,5milioni di euro a stagione per il rinnovo. Arriva la controproposta del difensore. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha chiesto la conferma di Kalidou Koulibaly. Sul difensore del Napoli è forte l’interesse di vari club europei, Manchester united e PSG su tutti. Il giornalista di Rai sport, Ciro Venerato, ai microfoni della trasmissione Goal Show, programma in onda sulla emittente Televomero, ha riportato le ultime sul rinnovo del senegalese: “Aurelio De Laurentiis ha chiesto ben quaranta milioni per cedere Kalidou Koulibaly. Questo è il prezzo fissato per il senegalese. Tutti coloro che hanno provato a chiedere informazioni al Napoli per ... Leggi su napolipiu (Di martedì 24 maggio 2022)3,di euro a stagione per il rinnovo. Arriva ladel. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha chiesto la conferma di Kalidou. Suldelè forte l’interesse di vari club europei, Manchester united e PSG su tutti. Il giornalista di Rai, Ciro Venerato, ai microfoni della trasmissione Goal Show, programma in onda sulla emittente Televomero, ha riportato le ultime sul rinnovo del senegalese: “Aurelio De Laurentiis ha chiesto ben quaranta milioni per cedere Kalidou. Questo è il prezzo fissato per il senegalese. Tutti coloro che hanno provato a chiedere informazioni alper ...

Advertising

RaiSport : Marco Civoli saluta i colleghi di Rai Sport e de #LaDS: 'Dopo 34 anni di Rai vado in pensione. Anni indimenticabili… - napolipiucom : Rai sport: 'Napoli, offerti 3,5milioni a Koulibaly. La controproposta del difensore' #Calciomercato #Koulibaly… - sportli26181512 : Collovati: 'Il percorso del Milan è stato straordinario, Pioli si è dimostrato un innovatore': Fulvio Collovati ha… - Raiofficialnews : Nello spettacolare scenario di Villa Borghese, torna una delle grandi classiche del circuito mondiale degli sport e… - serieB123 : Marco Civoli va in pensione: per Rai commentò la finale dei Mondiali 2006, «Il cielo è azzurro sopra Berlino»… -