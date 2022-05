Programmi TV di stasera, martedì 24 maggio 2022. Don Matteo raddoppia anche questa settimana (Di martedì 24 maggio 2022) Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta Rai1, ore 21.25: Don Matteo – 1^ TV Fiction del 2022, di Riccardo Donna e Luca Brignone, con Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta. 13×09 Il Coraggio di Credere: Un’emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a casa di Anna. questa convivenza porta la Capitana a farsi una domanda che non avrebbe mai pensato potesse riguardarla in prima persona: “Posso essere una buona madre?”. Intanto Ines viene coinvolta da Cecchini e da Marco in un’operazione segreta, alle spalle di Anna, che vede il Maresciallo nell’improbabile ruolo di allenatore di una squadra di calcetto per bambini. Nel frattempo, le condizioni di Greta sono peggiorate. Rai2, ore 21.20: I Magnifici 7 Film del 2016, di Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio. Prodotto ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 24 maggio 2022) Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta Rai1, ore 21.25: Don– 1^ TV Fiction del, di Riccardo Donna e Luca Brignone, con Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta. 13×09 Il Coraggio di Credere: Un’emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a casa di Anna.convivenza porta la Capitana a farsi una domanda che non avrebbe mai pensato potesse riguardarla in prima persona: “Posso essere una buona madre?”. Intanto Ines viene coinvolta da Cecchini e da Marco in un’operazione segreta, alle spalle di Anna, che vede il Maresciallo nell’improbabile ruolo di allenatore di una squadra di calcetto per bambini. Nel frattempo, le condizioni di Greta sono peggiorate. Rai2, ore 21.20: I Magnifici 7 Film del 2016, di Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio. Prodotto ...

