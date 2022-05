Progetto Scuole 2021 - 2022 di Confagricoltura, evento finale mercoledì 25 ad Ariano Irpino. (Di martedì 24 maggio 2022) Domani, mercoledì 25 maggio, con inizio alle ore 10,30 presso l'agriturismo "Regio Tratturo" in contrada Camporeale ad Ariano Irpino, a conclusione del "Progetto Scuole 2021 - 2022" di Confagricoltura ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 24 maggio 2022) Domani,25 maggio, con inizio alle ore 10,30 presso l'agriturismo "Regio Tratturo" in contrada Camporeale ad, a conclusione del "" di...

Advertising

News_24it : LATINA – Nella mattinata odierna due classi appartenenti alla scuola primaria dell’IC A.Volta di Latina hanno visit… - katazot : RT @IAIonline: Aperta la call per entrare a far parte degli Ambasciatori della @fondmegalizzi per portare il messaggio di Antonio nelle scu… - IAIonline : Aperta la call per entrare a far parte degli Ambasciatori della @fondmegalizzi per portare il messaggio di Antonio… - ANPALServizi : #ScuolaLavoro: le scuole calabresi di GlutenFree protagoniste a 'Kalavria senza glutine'. Il contest tra gli istit… - GazzettAvellino : Progetto Scuole 2021-2022 di Confagricoltura, evento finale mercoledì 25 ad Ariano Irpino. -