Privacy | Mattarella “Assicurare sempre la tutela della dignità”

(Di martedì 24 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La protezione dei dati personali è un tema che va assumendo un rilievo crescente nella società e nel nostro ordinamento. La serie di convegni e iniziative che l’Autorità Garante ha voluto promuovere per i 25 anni dall’entrata in vigore nel nostro Paesenormativa sullacostituisce una preziosa occasione di riflessione e confronto”. Lo scrive il presidenteRepubblica, Sergio, in un messaggio in occasione del 25° anniversario dell’entrata in vigorenormativa sullainviato al presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali, Pasquale Stanzione.“Proprio da una discussione sul campo, ai più alti livelli di esperienza e competenza, può venire un importante contributo per mettere a fuoco i rilevanti risultati fin qui ...

