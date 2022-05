Primo caso di vaiolo delle scimmie registrato in Lombardia: è il sesto in Italia (Di martedì 24 maggio 2022) La diagnosi all’ospedale Sacco di Milano, attivato il tracciamento dei contatti a rischio. Pronto il sistema di monitoraggio regionale: centri di riferimento Fatebenefratelli Sacco e San Matteo di Pavia Leggi su corriere (Di martedì 24 maggio 2022) La diagnosi all’ospedale Sacco di Milano, attivato il tracciamento dei contatti a rischio. Pronto il sistema di monitoraggio regionale: centri di riferimento Fatebenefratelli Sacco e San Matteo di Pavia

Advertising

rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - rtl1025 : ?? Primo caso di vaiolo delle scimmie in #Toscana: all'ospedale San Donato di #Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni… - jeoncookiemoon : @lillamochi del produttore + che si doveva togliere da mezzo, mo non so la traduzione specifica, in ogni caso non v… - bordienrico : RT @BearziCinzia66: Zelia Guzzo, scomparsa a 37 anni a causa di una trombosi cerebrale dopo Astrazeneca, sarà risarcita dallo Stato italian… -