Primo appuntamento Crociera 2: anticipazioni della quinta puntata (Di martedì 24 maggio 2022) quinta puntata stagionale per Primo appuntamento Crociera 2. Il dating show condotto da Flavio Montrucchio accoglie sulla propria nave nuovi single (come Filippo), due giovani amiche (Anna e Melissa) che non possono escludere colpi di... Leggi su europa.today (Di martedì 24 maggio 2022)stagionale per2. Il dating show condotto da Flavio Montrucchio accoglie sulla propria nave nuovi single (come Filippo), due giovani amiche (Anna e Melissa) che non possono escludere colpi di...

Advertising

PiolaMassimo : @Gio_Co2 Anche io come altri commenti, ti dico, goditi il momento. Io con il mio compagno, lo abbiamo fatto al prim… - dario_ragusa : @Gio_Co2 Sono dell’idea che se c’è della chimica sessuale fin dal primo momento allora bisogna approfittarne. Se po… - CSVBrescia : Primo appuntamento della Festa Verso l’Altro! promossa da @puntomissione.onlus “Così lontano, così vicino”. Gli es… - consolesvizzIT : Domani ore 18.30 venite al @PadiglioneCH per conoscere un Metaverso ????, il primo Swiss Virtual Expo! ??Non perdete… - GigiMariani : @Daniela94812860 @Barillarisson ?????? Appuntamento il 02/11/2022 (mi sembra la data giusta) al Verano. Poi tutti die… -