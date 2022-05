Predator Race Cup 2022: grande successo per la finale della competizione di Assetto Corsa (Di martedì 24 maggio 2022) Manuel Biancolilla è il vincitore della Predator Race Cup 2022 di Assetto Corsa che sabato 21 maggio ha registrato molte visualizzazioni grande successo per la finale italiana della Predator Race Cup 2022, attesissima competizione di Assetto Corsa disputata il 21 maggio online e commentata in diretta dal MediaWorld Tech Village di Milano Certosa da Michael Spampinato, F1WithCarolina, Blink46 e Michele Nerbi, campione in carica della Predator Race Cup 2021. Gli appassionati hanno avuto la possibilità di assistere al capitolo finale ... Leggi su tuttotek (Di martedì 24 maggio 2022) Manuel Biancolilla è il vincitoreCupdiche sabato 21 maggio ha registrato molte visualizzazioniper laitalianaCup, attesissimadidisputata il 21 maggio online e commentata in diretta dal MediaWorld Tech Village di Milano Certosa da Michael Spampinato, F1WithCarolina, Blink46 e Michele Nerbi, campione in caricaCup 2021. Gli appassionati hanno avuto la possibilità di assistere al capitolo...

Advertising

tuttoteKit : Predator Race Cup 2022: grande successo per la finale della competizione di Assetto Corsa #Acer #AssettoCorsa… - GameXperienceIT : Predator Race Cup 2022: grande successo per la finale nazionale commentata in diretta dal MediaWorld TechVillage di… - Nerdmovieprod : Predator Race Cup 2022: Grande successo per la finale nazionale #acer #mediaworld #PredatorRaceCup2022 - Nextplayer_it : Predator Race Cup 2022: grande successo per la finale nazionale commentata in diretta dal MediaWorld TechVillage di… - zazoomblog : Predator Race Cup 2022: grande successo per la finale italiana -