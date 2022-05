Pnrr e bando “Sport e periferie”, audizione della sottosegretaria Vezzali (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA – Oggi, 24 maggio, la Commissione Cultura della Camera svolgerà l’audizione della sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali (foto), sullo stato di avanzamento della Componente 2 dell’investimento 3.1 della Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, “Sport e inclusione sociale” nonché sul bando “Sport e periferie 2020? del dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13,30. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA – Oggi, 24 maggio, la Commissione CulturaCamera svolgerà l’alla Presidenza del Consiglio con delega allo, Valentina(foto), sullo stato di avanzamentoComponente 2 dell’investimento 3.1Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, “e inclusione sociale” nonché sul2020? del dipartimento per loPresidenza del Consiglio dei Ministri. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13,30. L'articolo L'Opinionista.

