Playoff Nba, Boston domina Miami in gara-4: serie sul 2-2 (Di martedì 24 maggio 2022) Boston mostra i muscoli e torna a dominare. I Celtics vincono gara-4 e annichiliscono gli Heat. Un successo netto, con Miami che crolla fuori casa con un 102-82 finale che non lascia dubbi sull’andamento della quarta contesa della finale della Eastern Conference. La serie ora è sul 2-2. Per la franchigia della Florida l’avvio è disastroso: 15 dei primi 16 tiri sbagliati, nel primo quarto si tocca persino il 26-4 che di fatto indirizza la sfida con i padroni di casa che toccano anche il massimo vantaggio di +32 nel terzo periodo. La giornata storta degli Heat e dell’approccio alla gara è testimoniata dai numeri: solo i tre dalla panchina – Oladipo, Robinson e Martin – vanno in doppia cifra, chiudendo rispettivamente con 23, 14 e 12 punti. I cinque che iniziano gara-4 ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022)mostra i muscoli e torna are. I Celtics vincono-4 e annichiliscono gli Heat. Un successo netto, conche crolla fuori casa con un 102-82 finale che non lascia dubbi sull’andamento della quarta contesa della finale della Eastern Conference. Laora è sul 2-2. Per la franchigia della Florida l’avvio è disastroso: 15 dei primi 16 tiri sbagliati, nel primo quarto si tocca persino il 26-4 che di fatto indirizza la sfida con i padroni di casa che toccano anche il massimo vantaggio di +32 nel terzo periodo. La giornata storta degli Heat e dell’approccio allaè testimoniata dai numeri: solo i tre dalla panchina – Oladipo, Robinson e Martin – vanno in doppia cifra, chiudendo rispettivamente con 23, 14 e 12 punti. I cinque che iniziano-4 ...

