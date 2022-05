 Play | la rivincita | 40mila presenze in tre giorni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 maggio 2022) Il Festival del Gioco – chiuso il 22 Maggio a ModenaFiere – torna ai numeri pre-pandemia, con: un aumento del 70% rispetto all’edizione dello scorso anno. Oltre all’ottimo risultato di pubblico Play ha centrato il suo obiettivo: coniugare al meglio il gioco giocato con la riflessione culturale. Play è diventato ufficialmente “grande” Il Festival del Gioco, a poche ore dalla chiusura della sua 13esima edizione presso il quartiere fieristico di Modena, traccia un primo bilancio e i numeri fotografano un evento in crescita non solo rispetto allo scorso anno – edizione in versione ridotta causa pandemia – ma anche rispetto al 2019: 24mila metri quadri di superficie espositiva – ottomila in più rispetto allo scorso anno – oltre 150 espositori (+5%), sforato il tetto dei 700 eventi in tre, 70 classi in visita ...