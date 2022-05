Piazza di Siena, mercoledì la sfilata per il centro di Roma dell'Italia Polo Challenge e della Fanfara dei Carabinieri (Di martedì 24 maggio 2022) . Dopo due anni di restrizioni Romani e turisti, domani alle 17, potranno ... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022) . Dopo due anni di restrizionini e turisti, domani alle 17, potranno ...

Advertising

fieracavalli : Si avvicina l’appuntamento con Piazza di Siena, in programma dal 26 al 29 maggio. L’ovale più famoso del mondo sarà… - Luxgraph : Piazza di Siena, l'Italia Polo Challenge sfila a Roma - katechateau : RT @romatoday: Piazza di Siena, a via Condotti la sfilata di Italia Polo Challenge e della Fanfara dei Carabinieri - romatoday : Piazza di Siena, a via Condotti la sfilata di Italia Polo Challenge e della Fanfara dei Carabinieri… - Sportequestri : CSIO Roma Master d’Inzeo, riflettori puntati sul salto ostacoli nazionale ?????? CSIO di Roma - Piazza di Siena… -