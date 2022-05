Pesticidi nella frutta, “+53% di contaminazione in nove anni: sono tossiche metà delle ciliegie vendute in Ue”. Il rapporto di Pan Europe (Di martedì 24 maggio 2022) La contaminazione di frutta con Pesticidi pericolosi è aumentata del 53% in Europa tra 2011 e 2019 e l’Italia è uno dei Paesi in cui questi contaminanti sono più utilizzati: lo denuncia il rapporto “Forbidden Fruit” di Pan (Pesticide Action Network) Europe, una ong che non prende finanziamenti dall’industria chimica e ha studiato oltre 97mila campioni di frutta coltivata nell’Ue. I ricercatori si sono concentrati sui 55 agenti chimici più pericolosi utilizzati per produrre centinaia di Pesticidi diversi, inclusi fungicidi, erbicidi e insetticidi. Si tratta di sostanze dall’Unione Europea come altamente tossiche per l’uomo, gli animali e l’ambiente, ciascuna delle quali causa uno o più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Ladiconpericolosi è aumentata del 53% in Europa tra 2011 e 2019 e l’Italia è uno dei Paesi in cui questi contaminantipiù utilizzati: lo denuncia il“Forbidden Fruit” di Pan (Pesticide Action Network), una ong che non prende finanziamenti dall’industria chimica e ha studiato oltre 97mila campioni dicoltivata nell’Ue. I ricercatori siconcentrati sui 55 agenti chimici più pericolosi utilizzati per produrre centinaia didiversi, inclusi fungicidi, erbicidi e insetticidi. Si tratta di sostanze dall’Unionea come altamenteper l’uomo, gli animali e l’ambiente, ciascunaquali causa uno o più ...

