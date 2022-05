Peste suina, Bassetti: “Sì al lockdown per gli animali”. Veterinari: “Ma la quarantena già esiste” (Di martedì 24 maggio 2022) Allarme Peste suina. “Ilaria Capua, da grande esperta di infezioni anche del mondo animale, ha detto una cosa corretta. Se la Peste suina arriva negli allevamenti è evidente che bisogna fermarla”. Parola di Matteo Bassetti per il quale qualcosa nella catena di controllo non ha funzionato, se dal Piemonte è passata in Liguria e oggi è nel Lazio. “Di fronte a un virus che scappa ci vogliono misure drastiche. Come le abbiamo avute per gli essere umani. Io credo – conclude l’infettivologo genovese – che il lockdown dei maiali o una quarantena potrebbe essere uno strumento”. Su questo terreno però, ha avvertito Bassetti, “è importante che ci sia un atteggiamento univoco. Se in Italia facciamo il lockdown degli allevamenti poi non possiamo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 maggio 2022) Allarme. “Ilaria Capua, da grande esperta di infezioni anche del mondo animale, ha detto una cosa corretta. Se laarriva negli allevamenti è evidente che bisogna fermarla”. Parola di Matteoper il quale qualcosa nella catena di controllo non ha funzionato, se dal Piemonte è passata in Liguria e oggi è nel Lazio. “Di fronte a un virus che scappa ci vogliono misure drastiche. Come le abbiamo avute per gli essere umani. Io credo – conclude l’infettivologo genovese – che ildei maiali o unapotrebbe essere uno strumento”. Su questo terreno però, ha avvertito, “è importante che ci sia un atteggiamento univoco. Se in Italia facciamo ildegli allevamenti poi non possiamo ...

