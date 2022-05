Perquisizioni a tappeto della Dia nella redazione di Report e a casa del giornalista tv

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 maggio 2022) Mossa a sorpresaDirezione investigativa antimafia, che ha perquisito l'abitazione di untrasmissione tv, Paolo Mondani, su mandatoProcura di Caltanissetta. In una nota la Procuracittà siciliana spiega che la perquisizione «non riguarda in alcun modo l'attività di informazione svolta dal, benché la stessa sia presumibilmente susseguente ad una macroscopica fuga di notizie, riguardante gli atti posti in essere da altro ufficio giudiziario». Sigfrido Ranucci, conduttore del programma di Rai3, sulla sua pagina Facebook parla anche di una perquisizionedisua abitazione. «Il motivo - scrive Ranucci - sarebbe ...