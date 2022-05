Perquisizione della polizia nella sede del Lille: c’entra Osimhen (Di martedì 24 maggio 2022) nella giornata odierna, secondo quanto riporta L’Équipe, la polizia francese ha perquisito la sede del Lille a Luchin. Il motivo? Dei sospetti su presunte irregolarità nel trasferimento che ha portato Victor Osimhen dal club d’oltralpe al Napoli nel luglio del 2020. Sono stati perquisiti i locali e interrogate diverse persone del club. Tra questi il direttore amministrativo e giuridico Julien Mordacq. Osimhen, Napoli (Photo by Enrico Locci/Getty Images) Il nigeriano è stato ceduto al club azzurro con una valutazione complessiva di 71,3 milioni di euro. Nell’operazione, anche quattro giocatori del Napoli: Orestis Karnezis, Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi. La valutazione di quest’ultimi è stata molto sopravvalutata, come testimoniano gli stipendi dell’epoca che ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 24 maggio 2022)giornata odierna, secondo quanto riporta L’Équipe, lafrancese ha perquisito ladela Luchin. Il motivo? Dei sospetti su presunte irregolarità nel trasferimento che ha portato Victordal club d’oltralpe al Napoli nel luglio del 2020. Sono stati perquisiti i locali e interrogate diverse persone del club. Tra questi il direttore amministrativo e giuridico Julien Mordacq., Napoli (Photo by Enrico Locci/Getty Images) Il nigeriano è stato ceduto al club azzurro con una valutazione complessiva di 71,3 milioni di euro. Nell’operazione, anche quattro giocatori del Napoli: Orestis Karnezis, Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi. La valutazione di quest’ultimi è stata molto sopravvalutata, come testimoniano gli stipendi dell’epoca che ...

