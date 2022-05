Perquisizione a Report, la Dia a casa di Mondani e in redazione. L’ordine arriva dai pm di Caltanissetta. Ieri sera in onda l’inchiesta sulla strage di Capaci (Di martedì 24 maggio 2022) L’abitazione dell’inviato di Report, Paolo Mondani, e la redazione di Report a Roma, hanno subito una Perquisizione, questa mattina, da parte degli investigatori della Dia di Caltanissetta, su mandato della Procura del capoluogo nisseno. A renderlo noto, con un post su Facebook, è stato lo stesso conduttore del programma di Rai3, Sigfrido Ranucci. Perquisizione a Report, Ieri sera è andata in onda l’inchiesta sulla strage di Capaci “Il motivo – scrive Ranucci – sarebbe quello di sequestrare atti riguardanti l’inchiesta di Ieri sera sulla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 24 maggio 2022) L’abitazione dell’inviato di, Paolo, e ladia Roma, hanno subito una, questa mattina, da parte degli investigatori della Dia di, su mandato della Procura del capoluogo nisseno. A renderlo noto, con un post su Facebook, è stato lo stesso conduttore del programma di Rai3, Sigfrido Ranucci.è andata indi“Il motivo – scrive Ranucci – sarebbe quello di sequestrare atti riguardantidi...

reportrai3 : In atto perquisizione della DIA su mandato della Procura di Caltanissetta presso l'abitazione dell'inviato Paolo Mo… - reportrai3 : -Questa fonte tra le due stragi del 1992 le dice che si svolgerà un summit di mafia -Provenzano, Messina Denaro, Ba… - LaStampa : Inchiesta su Falcone, perquisizione della Dia nella redazione di Report e a casa dell’inviato Mondani - BonoraGabriella : RT @reportrai3: In atto perquisizione della DIA su mandato della Procura di Caltanissetta presso l'abitazione dell'inviato Paolo Mondani. I… - FPuggini : RT @gladiatoremassi: Dopo servizio #Report #guardiadifinanza perquisisce casa #Ranucci. I mafiosi troppo ignoranti per ordire tutto ciò, sa… -