Perisic tra infortunio e mercato: il comunicato UFFICIALE (Di martedì 24 maggio 2022) Perisic è uno dei calciatori più chiacchierati del momento: dal mercato al comunicato dell’Inter sull’infortunio Ivan Perisic è uno dei giocatori più chiacchierati del momento, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 24 maggio 2022)è uno dei calciatori più chiacchierati del momento: dalaldell’Inter sull’Ivanè uno dei giocatori più chiacchierati del momento, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calcionews.com.

Advertising

FBiasin : #Inter, 4 cose: - Domani incontro #Inzaghi-dirigenti. - Sicuri partenti #Sanchez e #Vidal. - #Perisic: offerta al… - SimoneTogna : Terminato l’incontro tra L’#inter, l’agente di #perisic Frane Jurcevic e l’avvocato Tomislav Kasalo. Sorrisi e alla… - SimoneTogna : #inter: Frane Jurcevic, agente di Ivan #Perisic e l’avvocato di fiducia sono entrati in sede nerazzurra per il rinn… - eia58 : RT @GuarroPas: - Il sacrificio di mercato (Bastoni?) - L'incontro con Dybala - Questione Perisic - Situazione Bremer - I passi fatti per Mk… - DanyInter1 : @YvanGoSlow24 Magari,ma abbiamo 4 spicci li 2 ne abbiamo speso per il vice perisic a gennaio se spendi altri 2 per… -