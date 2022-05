Perché Licia Nunez e Blind hanno abbandonato l’Isola dei Famosi? (Di martedì 24 maggio 2022) Licia Nunez e Blind hanno deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi: Perché? Serata di clamorosi abbandoni, quella di ieri dell’Isola dei Famosi. Nel passato appuntamento, i naufraghi rimasti ancora in gara sono stati messi davanti ad una scelta: accettare o meno il prolungamento di un ulteriore mese e decidere se restare o se tornare in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 24 maggio 2022)deciso di abbandonaredei? Serata di clamorosi abbandoni, quella di ieri deldei. Nel passato appuntamento, i naufraghi rimasti ancora in gara sono stati messi davanti ad una scelta: accettare o meno il prolungamento di un ulteriore mese e decidere se restare o se tornare in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

beatricelai12 : @crewlicia @Silvana26499906 #licianunezisola???????????? Mi spiace molto perchè io Licia la vorrei vedere 24 ore su… - blogtivvu : Perché Licia Nunez e Blind hanno abbandonato l’Isola dei Famosi? #isola - TBuresta : @asiasinasce @atrotnoc Ha lasciato ieri sera perché il programma dura un altro mese...oltre a lei Alessandro Licia Blind.. - crewlicia : RT @icarvsplume: Licia che decide di non continuare un’#isola che non le ha dato modo di farsi conoscere, che l’ha sempre mostrata pochissi… - icarvsplume : Licia che decide di non continuare un’#isola che non le ha dato modo di farsi conoscere, che l’ha sempre mostrata p… -