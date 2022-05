Perché la frutta che stiamo mangiando non è così sana come pensiamo (Di martedì 24 maggio 2022) Lo studio, che dura da 9 anni, pubblicato su Pesticide Action Network, ha rivelato dati preoccupanti: su 100.000 campioni di frutta in Europa sono stati scoperti residui tossici dovuti ai pesticidi pericolosi. In particolare, sono stati rilevati residui in un terzo delle mele e nella metà delle more analizzate. Secondo la ricerca, la contaminazione della frutta fresca dovuta all’uso di pesticidi pericolosi in Europa è aumentata del 53% negli ultimi 10 anni. Nei campioni analizzati i ricercatori hanno trovato residui dei pesticidi più dannosi di tutti, alcuni di essi collegati a gravi malattie tra cui cancro, malattie cardiache e deformità alla nascita. In particolare i residui tossici nei kiwi sono aumentati dal 4% nel 2011 al 32% nel 2019, così come sono aumentati anche nelle ciliegie, che sono passate dal 22% al 50% ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 24 maggio 2022) Lo studio, che dura da 9 anni, pubblicato su Pesticide Action Network, ha rivelato dati preoccupanti: su 100.000 campioni diin Europa sono stati scoperti residui tossici dovuti ai pesticidi pericolosi. In particolare, sono stati rilevati residui in un terzo delle mele e nella metà delle more analizzate. Secondo la ricerca, la contaminazione dellafresca dovuta all’uso di pesticidi pericolosi in Europa è aumentata del 53% negli ultimi 10 anni. Nei campioni analizzati i ricercatori hanno trovato residui dei pesticidi più dannosi di tutti, alcuni di essi collegati a gravi malattie tra cui cancro, malattie cardiache e deformità alla nascita. In particolare i residui tossici nei kiwi sono aumentati dal 4% nel 2011 al 32% nel 2019,sono aumentati anche nelle ciliegie, che sono passate dal 22% al 50% ...

Advertising

vvvaIice : tweet di apprezzamento per la frutta estiva perché si - pollakaideina : @Peter_Italy Cancella tutto quello che sai sul mettere massa. Se puoi iscriviti a un corso di calisthenics, è diffi… - __voorpret : @chiccochiesa Grazie! Non so dirti, ho cercato il mio nick sul suo profilo e l'unica interazione è 'pera' rispetto… - elpiscaccia : @CarloCalenda In Italia la crisi alimentare l'ha creata la politica scellerata. Spiega perché si pianta poco grantu… - MMMfutura : @elo_madame @Agenzia_Ansa Ma infatti perché non portarli al mercatino rionale! Frutta, verdura e vedi che poi si riprendono ?? -

A Castelletto Cervo "10 mila passi per la salute" Visto il caldo abbiamo preparato granita al succo di mela, succo di frutta, té freddo e caffè". Il ricavato della giornata è stato devoluto per metà alla Casa Famiglia Giovanni XXIII di via ... Il super componente alimentare che aiuta a dimagrire anche senza andare in palestra insieme a questi 2 segreti Per esempio la cannella aiuta a mantenere sotto controllo il peso corporeo, perché ha il potere di ... Il secondo segreto è mangiare soprattutto frutta e verdura ricchi di cromo. Infatti il cromo svolge ... Visto il caldo abbiamo preparato granita al succo di mela, succo di, té freddo e caffè". Il ricavato della giornata è stato devoluto per metà alla Casa Famiglia Giovanni XXIII di via ...Per esempio la cannella aiuta a mantenere sotto controllo il peso corporeo,ha il potere di ... Il secondo segreto è mangiare soprattuttoe verdura ricchi di cromo. Infatti il cromo svolge ...