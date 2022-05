“Perché hanno lasciato l’Isola”. Blind e Licia via dall’Honduras: l’addio in diretta (Di martedì 24 maggio 2022) Blind Lucia abbandonano Isola dei Famosi. Il diciannovesimo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino è stato ricco di colpi di scena. Dalla settimana del 23 maggio il reality andrà in onda con il doppio appuntamento sia il lunedì che il venerdì. Blind Lucia abbandonano Isola dei Famosi – Dal 27 maggio andrà in onda solo il lunedì, fino al 27 giugno, quando il pubblico a casa deciderà il vincitore dell’Isola dei Famosi. Colpi di scena, dicevamo, proprio a causa del prolungamento del reality show. Blind Lucia abbandonano Isola dei Famosi I naufraghi, infatti, hanno dovuto scegliere se continuare il percorso fino alla nuova data della finale o lasciare l’Isola dei famosi dopo la diretta, data ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022)Lucia abbandonano Isola dei Famosi. Il diciannovesimo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino è stato ricco di colpi di scena. Dalla settimana del 23 maggio il reality andrà in onda con il doppio appuntamento sia il lunedì che il venerdì.Lucia abbandonano Isola dei Famosi – Dal 27 maggio andrà in onda solo il lunedì, fino al 27 giugno, quando il pubblico a casa deciderà il vincitore deldei Famosi. Colpi di scena, dicevamo, proprio a causa del prolungamento del reality show.Lucia abbandonano Isola dei Famosi I naufraghi, infatti,dovuto scegliere se continuare il percorso fino alla nuova data della finale o lasciaredei famosi dopo la, data ...

