"Perché Edoardo ha urlato". Guendalina lascia l'Isola e si sente la frase: cosa significa (Di martedì 24 maggio 2022) "Sei tu l'Isola", Perché Edoardo ha detto questa frase a Guendalina Tavassi. Il diciannovesimo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino è stato ricco di colpi di scena e quattro naufraghi hanno abbandonato l'Honduras. I naufraghi hanno dovuto scegliere se continuare il percorso fino alla nuova data della finale (il 27 giugno) o lasciare l'Isola dei famosi dopo la diretta di lunedì 23 maggio, data che era sul contratto firmato dai naufraghi veterani. Tra questi Guendalina Tavassi, che ha deciso di lasciare l'Isola con in sottofondo la frase "Sei tu l'Isola" gridata da Edoardo.

