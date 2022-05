Per la Roma "sarà come giocare in casa". Parla il sindaco di Tirana (Di martedì 24 maggio 2022) “Mi aspetto 50 mila persone, anche senza biglietto, per vivere un’avventura”. L’unico sindaco al mondo a non temere un’invasione di tifosi senza accessi per una finale in uno stadio che ne può contenerne solo 22.500, si chiama Erion Veliaj, è nato a Tirana nel 1979 e dal 2015 è il 42esimo primo cittadino della capitale albanese. Il primo sindaco albanese a ospitare una finale europea di calcio, la Conference League, novità nella novità: domani all’Arena Kombëtare (cioè Nazionale) la Roma di José Mourinho affronterà gli olandesi del Feyenoord. Per i due club un appuntamento importante, per Tirana di più. “Un evento straordinario per la città, il nuovo stadio non è il più grande del mondo, ma è centrale, simbolo della nostra filosofia: vivere la città senza auto, spostarsi a piedi, trovare tutto in un ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 24 maggio 2022) “Mi aspetto 50 mila persone, anche senza biglietto, per vivere un’avventura”. L’unicoal mondo a non temere un’invasione di tifosi senza accessi per una finale in uno stadio che ne può contenerne solo 22.500, si chiama Erion Veliaj, è nato anel 1979 e dal 2015 è il 42esimo primo cittadino della capitale albanese. Il primoalbanese a ospitare una finale europea di calcio, la Conference League, novità nella novità: domani all’Arena Kombëtare (cioè Nazionale) ladi José Mourinho affronterà gli olandesi del Feyenoord. Per i due club un appuntamento importante, perdi più. “Un evento straordinario per la città, il nuovo stadio non è il più grande del mondo, ma è centrale, simbolo della nostra filosofia: vivere la città senza auto, spostarsi a piedi, trovare tutto in un ...

