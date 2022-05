Pensioni anticipate 2023, i soldi per quota 41 e l’uscita dai 62 anni ci sono: ma é vero? (Di martedì 24 maggio 2022) Sul sito sono stati tantissimi i commenti lasciati sull’articolo che riportava alcune considerazioni del Dott. Claudio Maria Perfetto che sosteneva che alcune misure potrebbero certamente essere chieste ora dai lavoratori in vista delle prossime elezioni, molte forze politiche, potrebbero anche prometterle, ma poi difficilmente queste misure in ambito previdenziale potranno vedere la luce, in quanto non vi sono le condizioni idonee. Eppure molti lavoratori sono ancora certi che per la quota 41 e per la flessibilità dai 62 anni i denari vi siano, anche perché vi sono stati dei risparmi oggettivi derivanti, purtroppo, dalla recente pandemia di Covid 19 e dalle perdite in termini di vite umane, specie pensionati. Ma anche in questo caso il Dott. Perfetto cerca di spiegare con minuzia ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 24 maggio 2022) Sul sitostati tantissimi i commenti lasciati sull’articolo che riportava alcune considerazioni del Dott. Claudio Maria Perfetto che sosteneva che alcune misure potrebbero certamente essere chieste ora dai lavoratori in vista delle prossime elezioni, molte forze politiche, potrebbero anche prometterle, ma poi difficilmente queste misure in ambito previdenziale potranno vedere la luce, in quanto non vile condizioni idonee. Eppure molti lavoratoriancora certi che per la41 e per la flessibilità dai 62i denari vi siano, anche perché vistati dei risparmi oggettivi derivanti, purtroppo, dalla recente pandemia di Covid 19 e dalle perdite in termini di vite umane, specie pensionati. Ma anche in questo caso il Dott. Perfetto cerca di spiegare con minuzia ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - p1c98 : @jagang_1 @giuslit @DeShindig E come li mandi via, visto che uno promette pensioni anticipate, un altro tagli di ta… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… -