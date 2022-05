Pedofilia nella Chiesa | il presidente uscente della Cei Bassetti | “Vogliamo migliore conoscenza del fenomeno e misure più ef”

(Di martedì 24 maggio 2022) “Confermiamo il nostro impegno per la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi.ambienti sicuri e a misura dei più piccoli e vulnerabili”.sua ultima prolusione daCei, il cardinale Gualtieroha tracciato un bilancio del suo mandato quinquennale. Il porporato, che ha superato gli 80 anni e che lascerà anche la guida dell’arcidiocesi di Perugia-CittàPieve, ha affrontato il temache ha segnato particolarmente gli ultimi annisua presidenza. “Intendiamo promuovere – ha spiegato– unadeldegli abusi per valutare e rendere più efficaci le ...

