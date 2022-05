“Pace, Lavoro, Democrazia, Giustizia sociale”, la Cgil chiama i sindaci: “Fate presto sulle infrastrutture” (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Pace, Lavoro, Democrazia, Giustizia sociale”: sono i temi che la Cgil ha voluto portare all’attenzione della società civile sannita nel contesto del dibattito e del confronto che attraversa la pubblica opinione e le istituzioni locali in questa complicata e delicata congiuntura storica, economico e sociale. La Cgil ha chiamato tutti i sindaci della provincia di Benevento, la deputazione sannita nazionale e quella regionale per la giornata di venerdì in piazza Roma, ad affrontare questa situazione. Presso la sede di via Leonardo Bianchi il segretario provinciale della Cgil Luciano Valle ha spiegato: “Stiamo chiedendo a gran voce la fine di questo conflitto. Si ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “”: sono i temi che laha voluto portare all’attenzione della società civile sannita nel contesto del dibattito e del confronto che attraversa la pubblica opinione e le istituzioni locali in questa complicata e delicata congiuntura storica, economico e. Lahato tutti idella provincia di Benevento, la deputazione sannita nazionale e quella regionale per la giornata di venerdì in piazza Roma, ad affrontare questa situazione. Presso la sede di via Leonardo Bianchi il segretario provinciale dellaLuciano Valle ha spiegato: “Stiamo chiedendo a gran voce la fine di questo conflitto. Si ...

