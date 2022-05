Ottime notizie per i fan delle sorelle Selassié | tante novità televisive in vista – ecco dove le vedremo

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 24 maggio 2022) LeSelassiè, Jessica, Lucrezia e Clarissa, protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, starebbero considerando varie proposte professionali nel mondo dello spettacolo. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia ha cambiato totalmente la vitatre principesse che non erano molto conosciute in televisione e ora stanno vivendo un periodo di grande popolarità. Jessica ha addirittura vinto il reality show condotto da Alfonso Signorini. Per Lulù, invece, è un momento delicato dopo la rottura con Manuel Bortuzzo. Nuovi programmi per leLe tre ragazze sono pronte a lavorare con una certa continuità nel mondo dei piccoli schermi e starebbero, infatti, considerando varie proposte a livello professionale. Tra le numerose offerte potrebbe essere stato raggiunto già un ...