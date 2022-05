Osimhen al Napoli: la polizia nella sede del Lille per fare luce sull’affare (Di martedì 24 maggio 2022) tra il club partenopeo e quello francese La polizia giudiziaria di Lille ha effettuato oggi un’irruzione nella sede dell’omonimo club francese. Lo riferisce L‘Equipe. Gli inquirenti avrebbero ascoltato diverse persone tra cui il Direttore Amministrativo e giuridico Julien Mordacq. L’intervento della polizia potrebbe riguardare le modalità di trasferimento dal Lille al Napoli di Victor Osimhen ceduto al club azzurro con una valutazione complessiva di 71,3 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) tra il club partenopeo e quello francese Lagiudiziaria diha effettuato oggi un’irruzionedell’omonimo club francese. Lo riferisce L‘Equipe. Gli inquirenti avrebbero ascoltato diverse persone tra cui il Direttore Amministrativo e giuridico Julien Mordacq. L’intervento dellapotrebbe riguardare le modalità di trasferimento dalaldi Victorceduto al club azzurro con una valutazione complessiva di 71,3 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

