Oklahoma | legge anti trans | gli studenti possono usare solo il bagno del loro sesso biologico

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 24 maggio 2022) È la terzain unanno. E colpisce ancora una volta i minori, come sta accadendo in altri Stati americani come il Texas, lo Utah o l’Alabama. Non bastavano le misure super restrittive in materia d’aborto, ora i legislatori repubblicani dell’hanno infatti approvato un testo che impone aglidiildelindicato sul certificato di nascita. Laè passata al Senato (38 favorevoli e 7 contrari) e alla Camera (69 sì contro 14 no) ed è ora diretta alla scrivania del governatore Stitt. LaIl governatore dell’potrebbe firmare presto la nuova misura restrittiva che impone alle scuole di predisporre bagni e spogliatoi per ...