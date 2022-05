Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor non ha imitato i suoni della spada laser grazie alla musica di John Williams (Di martedì 24 maggio 2022) Ewan McGregor ha ammesso che usare sul set la musica di John Williams lo ha aiutato a non imitare i suoni della spada laser. Ewan McGregor ha ripreso il ruolo di Obi-Wan Kenobi in occasione della serie che debutterà il 27 maggio e l'attore ha ammesso che la musica di John Williams lo ha aiutato molto sul set. In una nuova intervista rilasciata a The Wrap, l'attore ha affrontato infatti il problema avuto nella trilogia prequel in cui mentre combatteva non resisteva e imitava i suoni della spada laser. A distanza di 17 anni dalle riprese ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022)ha ammesso che usare sul set ladilo ha aiutato a non imitare iha ripreso il ruolo di Obi-Wanin occasioneserie che debutterà il 27 maggio e l'attore ha ammesso che ladilo ha aiutato molto sul set. In una nuova intervista rilasciata a The Wrap, l'attore ha affrontato infatti il problema avuto nella trilogia prequel in cui mentre combatteva non resisteva e imitava i. A distanza di 17 anni dalle riprese ...

