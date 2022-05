Nuovo trattato Oms: più potere sugli stati e emergenza permanente (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag – La settantacinquesima Assemblea dell’Organizzazione mondiale della sanità torna ad unire, in Svizzera, tutti i 194 paesi membri per la prima volta dall’inizio della pandemia. Tra le proposte trattate c’è quella di aumentare in modo considerevole i poteri dell’Oms a discapito dei singoli stati, oltre che la preparazione di un Nuovo trattato pandemico che dovrebbe essere pronto nel 2024. L’Organizzazione ha deciso di darsi nuove regole e di ampliare il proprio raggio d’azione, cambio di rotta che ha visto in prima linea come promotori l’Ue, con Francia e Germania che durante la pandemia hanno supportato molto l’Oms anche dal punto di vista finanziario. Sanzioni per chi non segue le linee dell’Oms L’avvicinamento a questo trattato è accompagnato dalla completa assenza di autocritica sull’operato nella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag – La settantacinquesima Assemblea dell’Organizzazione mondiale della sanità torna ad unire, in Svizzera, tutti i 194 paesi membri per la prima volta dall’inizio della pandemia. Tra le proposte trattate c’è quella di aumentare in modo considerevole i poteri dell’Oms a discapito dei singoli, oltre che la preparazione di unpandemico che dovrebbe essere pronto nel 2024. L’Organizzazione ha deciso di darsi nuove regole e di ampliare il proprio raggio d’azione, cambio di rotta che ha visto in prima linea come promotori l’Ue, con Francia e Germania che durante la pandemia hanno supportato molto l’Oms anche dal punto di vista finanziario. Sanzioni per chi non segue le linee dell’Oms L’avvicinamento a questoè accompagnato dalla completa assenza di autocritica sull’operato nella ...

