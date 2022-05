Nuovo stop all’embargo del petrolio russo, la spunta Orban. Von der Leyen: “Non mi aspetto un’intesa al summit Ue” (Di martedì 24 maggio 2022) Viktor Orbán allontana l’embargo al petrolio russo e l’Unione Europea è costretta a seguirlo. Per il momento l’Ungheria quindi la spunta e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è costretta ad ammettere a chiare lettere che l’accordo è lontano ed “è inutile dare false aspettative”. Niente da fare, quindi, nel breve periodo. Il braccio di ferro va avanti da tempo e il premier ungherese, con una lettera inviata al presidente del Consiglio Ue Charles Michel rivelata dal Financial Times, ha chiarito che è da escludere una discussione sullo stop durante il vertice dei leader europei in programma la prossima settimana, se prima non ci saranno informazioni sui finanziamenti per aiutare Budapest a fare a meno del petrolio di Mosca. “Discutere il pacchetto di sanzioni a livello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Viktor Orbán allontana l’embargo ale l’Unione Europea è costretta a seguirlo. Per il momento l’Ungheria quindi lae la presidente della Commissione Ue Ursula von derè costretta ad ammettere a chiare lettere che l’accordo è lontano ed “è inutile dare false aspettative”. Niente da fare, quindi, nel breve periodo. Il braccio di ferro va avanti da tempo e il premier ungherese, con una lettera inviata al presidente del Consiglio Ue Charles Michel rivelata dal Financial Times, ha chiarito che è da escludere una discussione sullodurante il vertice dei leader europei in programma la prossima settimana, se prima non ci saranno informazioni sui finanziamenti per aiutare Budapest a fare a meno deldi Mosca. “Discutere il pacchetto di sanzioni a livello ...

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #24maggio: Stop di #Bruxelles a nuovo #deficit. Société Générale… - Raffipaffy : LO SO NON HA SENSO SONO UN CLOWN ma è come se nella mia testa lasciassi un po per dir 'ancora nn è finito' anche se… - xrei_51190 : NON MI RIMANDERAI di nuovo, eeee cazzo sta scuola di Merd. mi fa gonfiare le palle, basta sono anni sempre le stess… - stop_fake_news_ : AGI - Papa Francesco brucia i tempi e fa sapere subito che il suo nome è quello di Don Matteo. Poteva farlo sapere… - VincentCinque1 : RT @ANSANuovaEuropa: Ue, nuovo stop al Patto di Stabilità nel 2023 -